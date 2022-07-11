Всероссийскую выставку собак провели в Ногинске

Спортивный комплекс «Знамя» в Ногинске стал площадкой для всероссийской выставки собак. Сотни людей со своими питомцами ежегодно приезжают на это мероприятие. В этот раз за победу боролись 220 четвероногих

Участники приезжали в Ногинск со всей России: из Москвы и Московской области, Владимира и Самары, из Волгограда и с Сахалина. Четвероногие и их хозяева боролись за титул чемпиона Российской кинологической Федерации.

Президент межрегиональной общественной организации «Клуб спортивного и служебного собаководства «Русь» Елена Большакова рассказала о том, что этот проект работает с 2000 года, то есть выставки проходят более 20 лет.

«У нас запись обычно идет за полгода. Записываются и раньше. Сарафанное радио кинологическое — оно работает очень быстро. Поэтому один другому говорит: «поехали в Ногинск? Поехали! Там хорошо! Поехали», — рассказала Елена Большакова.

Мария Липатова и ее пес по имени Юстас уезжают с выставки с титулом «лучший в породе».

«Наше счастье, наша радость и ходим мы на выставки, только потому, что надо голове что-то делать. Не потому, что хочется быть чемпионами, хотя тоже хочется, а потому что, когда он занимается, у него мозги работают», — рассказала хозяйка о чемпионе породы испанская водяная.

Участница выставки Полина Михайлова связала свою жизнь с четвероногими профессионально. На мероприятии она выступала в роли хендлера. Она представила воспитанницу Юки породы сиба-ину. У молодой собаки из Ногинска в этот день был не только дебют во взрослом классе, но и победа, которая принесла ей первое место в категории.

Все новости Богородского округа в телеграмм-канале «360 Богородский»

Ранее также сообщалось о том, что в Ногинске достроили заброшенное здание на улице Декабристов.