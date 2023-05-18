Подмосковье 18 мая 2023, 17:41 Всероссийскую сессию по продвижению музеев провели в Истре 18 мая

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Стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев» завершилась в Истре 18 мая. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Музейные эксперты обсудили ключевые направления кураторства выставок и интеграцию новых субъектов России в культурную жизнь страны. Разговор шел и о том, как сделать патриотический контент интересным в современном музее. В качестве примера привели исторический парк «Россия — моя история» и музейный комплекс «Дорога Памяти» в Подмосковье.

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Для представителей музеев провели практикум по стратегическому привлечению внешних ресурсов, необходимых для реализации масштабных выставочных проектов. Участники сессии рассмотрели вопросы авторского права и продюсирования в области культуры, проблемы страхования музейных предметов и особенности закупочной системы.

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