Подмосковье 11 февраля 2024, 16:57 Всероссийский XVI турнир по греко-римской борьбе собрал более 200 спортсменов в Климовске Источник фото: Галина Добрынина

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Торжественное открытие Всероссийского XVI двухдневного турнира по греко-римской борьбе состоялось в подольском Климовске. За призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева соревнуются более 200 спортсменов из 25 регионов России, в том числе 87 — из Подмосковья.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов пожелал участникам турнира красивой, бескомпромиссной борьбы без травм и отметил, что более тысячи детей округа занимаются греко-римской борьбой.

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По словам мастера спорта международного класса, тренера высшей категории спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Евгения Гребнева, многие спортсмены из Подольска претендуют на выход в финал.

«Ко всем турнирам готовимся очень тщательно, особенно к домашним. Хотя дома и трибуны помогают, поддерживают родители и друзья. Ребятам психологически легче настраиваться на поединки. Главное качество спортсмена — волевой характер, воля к победе. У нас недавно были важные соревнования, отбор на первенство страны. Поэтому ребята на пике формы»,— рассказал Гребнев.

Участникам состязаний пожелали победы олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Шамиль Хисамутдинов, начальник отдела греко-римской борьбы Всероссийской федерации спортивной борьбы Николай Проказов и другие известные спортсмены.

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