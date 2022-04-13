Всероссийский турнир по футболу среди женщин пройдет в Химках

Всероссийский любительский турнир среди женщин с детьми Football mom cup 2022 пройдет в Химках 28 мая. Он будет приурочен ко Дню защиты детей. С инициативой провести турнир выступили мамы воспитанников химкинской спортивной школы, а глава округа поддержал идею.

«В этом году у нас появилась своя химкинская любительская команда по футболу. И участницы этой команды выступили с инициативой провести всероссийский турнир между мам, которые увлекаются этим видом спорта. Мы, конечно, поддержали идею! Будем болеть за химчанок», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Как отметили организаторы из сообщества «Футбольные мамы», турнир проведут с целью привлечения женщин к спорту и укрепления семейных ценностей через общие увлечения футболом.

Участниками турнира станут 16 женских команд из разных городов России, среди них Санкт-Петербург, Ярославль, Великий Новгород, Самара и города Московской области.

Сейчас проходит донабор в команду городского округа Химки. Всю подробную информацию можно получить в группе «ВКонтакте» или на сайте проекта footballmom.ru.

Турнир состоится при поддержке администрации Химок, лично главы округа Дмитрия Волошина и Российского футбольного союза 28 мая на стадионе «Новые Химки».