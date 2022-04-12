Еще 13 дорог отремонтируют в Химках до конца года

Ремонт 13 выбранных жителями дорог завершат до конца года в Химках. Все желающие могли проголосовать на «Доброделе». Полученные результаты учли при составлении программы.

Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. Он отметил, что от качества дорог напрямую зависит комфорт городской среды.

Прежде всего мы отремонтируем Вашутинское шоссе. Оно особенно нуждается в обновлении. Асфальтовое покрытие там совсем разбито Дмитрий Волошин.

По его словам, работу на Вашутинском шоссе запланировали начать в мае. В общей сложности ремонт дорог пройдет в три этапа.

Сначала обновят Вашутинское шоссе, а также несколько улиц: Комсомольскую, Первомайскую, Мцыри, Железнодорожную, Шевченко, Песчаную, Соколовскую — до въезда в Северо-Западный коттеджный поселок в Новогорске и парковку у платформы Подрезково.

На втором этапе отремонтируют улицу Опанасенко в Старых Химках, на третьем — проспект Мельникова, улицу Микояна и Юбилейный проезд.

Глава округа добавил, что с января в Химках отремонтировали свыше двух тысяч ям.

Мы уже ликвидировали 90% от этого числа. План — устранять 200-300 ям каждый день Дмитрий Волошин.

Ранее стало известно, что Химки включили в топ-10 России по уровню качества городской среды.