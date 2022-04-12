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    12 апреля 2022, 17:44

    Еще 13 дорог отремонтируют в Химках до конца года

    Анастасия Аброськина

    Ремонт 13 выбранных жителями дорог завершат до конца года в Химках. Все желающие могли проголосовать на «Доброделе». Полученные результаты учли при составлении программы.

    Еще 13 дорог отремонтируют в Химках до конца года | Изображение 1

    Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. Он отметил, что от качества дорог напрямую зависит комфорт городской среды.

    Прежде всего мы отремонтируем Вашутинское шоссе. Оно особенно нуждается в обновлении. Асфальтовое покрытие там совсем разбито

    Дмитрий Волошин.

    По его словам, работу на Вашутинском шоссе запланировали начать в мае. В общей сложности ремонт дорог пройдет в три этапа.

    Еще 13 дорог отремонтируют в Химках до конца года | Изображение 2

    Сначала обновят Вашутинское шоссе, а также несколько улиц: Комсомольскую, Первомайскую, Мцыри, Железнодорожную, Шевченко, Песчаную, Соколовскую — до въезда в Северо-Западный коттеджный поселок в Новогорске и парковку у платформы Подрезково.

    На втором этапе отремонтируют улицу Опанасенко в Старых Химках, на третьем — проспект Мельникова, улицу Микояна и Юбилейный проезд.

    Еще 13 дорог отремонтируют в Химках до конца года | Изображение 3

    Глава округа добавил, что с января в Химках отремонтировали свыше двух тысяч ям.

    Мы уже ликвидировали 90% от этого числа. План — устранять 200-300 ям каждый день

    Дмитрий Волошин.

    Ранее стало известно, что Химки включили в топ-10 России по уровню качества городской среды.