Подмосковье 08 января 2023, 19:03 Всероссийский турнир по бадминтону «Новогодний волан — 2023» стартовал в Раменском

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Ежегодный всероссийский турнир по бадминтону «Новогодний волан — 2023» открылся в Раменском. В нем принимают участие около 400 спортсменов, которые приехали на турнир из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Владивостока, Татарстана, Республики Чувашия и других регионов страны.

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«Все время эти соревнования собирают большое количество людей, и обусловлено это тем, что новогодние каникулы — в основном близлежащие регионы приезжают, Москва очень много народу привозит все время и Московская область», — сказал вице-президент Федерации бадминтона Подмосковья, старший тренер сборных команд Московской области Сергей Кучеров.

Организаторами соревнований выступают Национальная федерация бадминтона России и Московская областная федерация бадминтона.

Ранее сообщалось, что команда «Заречье-Одинцово» выиграла второй этап чемпионата России по волейболу на снегу.

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