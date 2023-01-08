Подмосковье 08 января 2023, 17:40 Команда «Заречье-Одинцово» выиграла второй этап чемпионата России по волейболу на снегу

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Команда «Заречье-Одинцово» одержала вторую подряд победу на этапах чемпионата России по снежному волейболу на снегу. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Подмосковья.

В финале девушки сразились с соперницами из «Динамо-Татарстан». В первой партии волейболистки из Одинцова победили со счетом 15:11. Вторая партия окончилась ничьей — 13:13, а в завершающем этапе игры волейболистки из Подмосковья одержали победу со счетом 15:13.

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В составе команды «Заречье-Одинцова» играли Полина Цыганова, Анастасия Барсук, Лена Федчук и Анастасия Петрова.

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Это уже второе золото одинцовских волейболисток на этапах чемпионата РФ в текущем сезоне. За весь турнир подмосковные спортсменки не потерпели ни одного поражения, уступив за весь турнир только в одной партии.

Второй этап чемпионата России по волейболу на снегу «SnowVolley» проходил в Казани с 6 по 8 января.

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