Подмосковье 08 февраля 2024, 13:41 Всероссийский семинар по организации детского летнего отдыха прошел в Клину Источник фото: Данила Кирьянов

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Всероссийский семинар «Формула успешного лета» прошел в Клину. На мероприятие приехали руководители и вожатые детских лагерей из 25 регионов страны.

По словам руководителя Фонда развития детских лагерей Андрея Данилкова, на форуме обсуждались вопросы нового летнего оздоровительного сезона.

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«Мы разбирали вопросы нормативно-правового обеспечения содержания детского отдыха, собрался очень мощный пул экспертов», — рассказал Данилков.

Клинский оздоровительный центр «Горизонт» вот уже в третий раз стал площадкой для конференции. В 2023 году его признали лучшим лагерем России.

«В этом году в нашем центре пройдет полная трансформация программы отдыха. По-прежнему наши смены будут яркими, творческими, спортивными, но также мы включим в программу робототехнику и искусственный интеллект», — рассказал директор оздоровительного центра «Горизонт» Дмитрий Горячев.

Семинар продлился три дня. Участники мероприятия смогли не только обменяться опытом с коллегами, но и погулять по Клину, а также гости получили удостоверения о повышении квалификации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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