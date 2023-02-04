Подмосковье 04 февраля 2023, 17:09 Всероссийский кубок спортивной робототехники проведут в Клину 5 февраля

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В Клину 5 февраля состоится Всероссийский кубок спортивной робототехники «Underdog Cup. Неожиданная победа» для детей и молодежи. Мероприятие пройдет в центре цифрового образования «IT-куб».

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В Кубке робототехники примут участие представители из Клина и других городов Подмосковья, а также из Москвы, Астрахани, Твери, Иркутской, Новосибирской, Саратовской областей, Краснодарского края.

Всего будут соревноваться 66 команд — 96 участников и 18 капитанов. Участники будут состязаться в направлениях «Футбол управляемых роботов», «Мини-сумо 10*10», «Следование по узкой линии „Экстремал“», «Интеллектуальное сумо 15*15: образовательные конструкторы», «Нейросумо».

«Соревнование объединит юных конструкторов робототехники, настоящих экспертов. В век современных технологий такие мероприятия формируют профессиональную среду специалистов будущего. Как правило, задания на таких соревнованиях выше школьной программы и требуют углубленных знаний, но в рамках национального проекта „Образование“ такие центры профильного направления появились в Клину и в других округах Подмосковья. Уже сейчас мы гордимся результатами наших учеников и будем болеть за представителей наших образовательных учреждений», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Соревнования пройдут в центре «IT-куб» в деревне Новощапово в Клину 5 февраля.

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