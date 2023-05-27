Подмосковье 27 мая 2023, 17:07 Всероссийский фестиваль спаржи прошел в Коломне Unsplash

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Всероссийский фестиваль спаржи прошел в деревне Варищи городского округа Коломна. Организовали мероприятие Международный альянс профессиональных кулинаров и создатели фермы по выращиванию аспарагуса Николя Буассе и Виктор Рымов при поддержке администрации городского округа Коломна.

Гости фестиваля побывали на различных дегустациях, мастер-классах и наблюдали за кулинарной битвой именитых шеф-поваров по приготовлению блюд из спаржи. Также мероприятие посетила актриса театра и кино Анастасия Макеева, заслуженный артист, композитор России Ян Осин, телеведущая и модель Анастасия Евтюгина и другие.

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В конце фестиваля представители Международного реестра достижений и рекордов «Достояние нации» зарегистрировали самую большую порцию плова со спаржей в мире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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