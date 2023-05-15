Подмосковье 15 мая 2023, 14:56 Всероссийский фестиваль по фитнес-аэробике прошел в Лобне

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Всероссийский фестиваль по фитнес-аэробике «Облачко» прошел во дворце спорта имени Сергея Сокола в Лобне. Участие в нем приняли 15 команд из Москвы и Подмосковья, Петрозаводска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов.

Всего на соревнованиях в Лобне выступили более 400 спортсменов. Это были самые масштабные соревнования по фитнес-аэробике, которые когда-либо проходили в округе.

«Всероссийские соревнования у нас проходят ежегодно, уже так традиционно сложилось. И вот этот фестиваль всероссийский „Облачко“ мы уже проводим в Московской области 14-й раз», — рассказала президент Федерации фитнес-аэробики Московской области Наталья Назаркина.

Заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев отметил, что фестиваль «Облачко» в округе провели впервые.

Лобню на соревнованиях представляли стразу три команды, которые заняли призовые места в разных возрастных категориях. Все участники получили сладкие призы от организаторов и родителей, а победителей наградили медалями и кубками.

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