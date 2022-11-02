Всероссийский фестиваль любительских театров стартовал в Москве | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 00:25 Всероссийский фестиваль любительских театров стартовал в Москве

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Фестиваль «Театральная завалинка» стартовал в Москве. Организаторы — администрация городского округа Жуковский и местный театр ШЭСТ. Театральные коллективы из 18 регионов страны будут соревноваться между собой за главный приз в течение недели. Главная тема фестиваля — сохранение русской словесности.

В этом году у фестиваля небывалый ажиотаж — 22 театральных коллектива из 18 регионов страны.

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«Преподаватели, которые привезли сюда коллективы, очень благодарны за возможность пообщаться друг с другом. География огромна нашего фестиваля: есть и из Калининграда, есть и из Омска, есть и из Красноярска», — рассказал глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.

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Всероссийский фестиваль «Театральная завалинка» будет идти неделю. За это время участники смогут посетить семинары, конкурсы актерского мастерства, образовательные мастер-классы и режиссерские лаборатории. А в рамках конкурсной программы театры покажут свои постановки.

Также в программе есть танцевальный баттл «Русские пляски». Самый активный коллектив получит право приехать на следующий фестиваль.

«Наш фестиваль отличается от остальных тем, что у нас соединены сразу три составляющие театра: фестиваль-праздник, фестиваль-конкурс и фестиваль-учеба. Коллективы приезжают сюда в этом году фактически бесплатно, то есть оплачивают только трансфер, а оплату питания и проживания на себя берет фонд», — рассказала художественный руководитель фестиваля «Театральная завалинка» Елена Жихарева.

Главная тема фестиваля в этом году — сохранение русской словесности.

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