Подмосковье 06 февраля 2024, 15:22 Всероссийский фестиваль-конкурс органной музыки прошел во Фрязине МУ ДО Фрязинская детская школа искусств

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Всероссийский фестиваль-конкурс органной музыки «Золотая лира» прошел во Фрязине. В нем приняли участие юные музыканты из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, выступления оценивало опытное жюри. В него вошли старший преподаватель кафедры органа и клавесина Российской академии музыки имени Гнесиных Н. Шубина, руководитель органного класса музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова Ю. Семенов, а также композитор и музыковед, приглашенный преподаватель кафедры композиции в Мадридской королевской консерватории, Даниэль Сальвадор.

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Фестиваль проводят с 2013 года. за это время в нем приняли участие свыше 150 человек из разных регионов России.

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