Подмосковье 21 марта 2024, 18:29 Всероссийский фестиваль ГТО прошел в Бронницах Ольга Антонова

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Фестиваль, посвященный 10-летию со дня подписания указа президента о сдаче норм ГТО, прошел в Бронницах. Спортивные нормативы сдали более 60 детей.

Первую ступень для детей шести-семи лет провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка». Сдавали нормативы по шести видам: метание теннисного мяча в цель, плавание, прыжок в длину с места, поднимание туловища, наклоны, челночный бег.

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Выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» может любой желающий в возрасте от шести лет. Участникам, которые успешно сдали задания, выдают знаки отличия — бронзовый, серебряный или золотой.

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