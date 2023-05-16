Подмосковье 16 мая 2023, 13:15 Всероссийская конференция по инновациям состоится в Дубне 18 и 19 мая Unsplash

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Научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы» пройдет в особой экономической зоне «Дубна» 18 и 19 мая. В повестке дня несколько важных тем.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что участники конференции обсудят развитие наукоградов и кадровое обеспечение наукоемких предприятий. Будут рассмотрены возможности для создания новых продуктов и технологий, проанализированы механизмы государственной поддержки. Эксперты озвучат свои предложения по улучшению условий для территорий с высоким научно-технологическим потенциалом.

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На конференции особое внимание уделят кадровому вопросу. Развитие науки в одной только Дубне потребует создания порядка восьми тысяч рабочих мест до 2030 года. Около половины из них должны составить рабочие и специалисты со средним профессиональным образованием. Участники обсудят, как увеличить взаимодействие предприятий с местными техникумами и колледжами.

Для участия в конференции в онлайн или офлайн форматах необходима регистрация.

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