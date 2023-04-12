12 апреля 2023, 19:37
Квоту по социальной ипотеке в Подмосковье увеличат для молодых ученых и специалистов
Губернатор Воробьев: квоту по соципотеке увеличат для молодых ученых и специалистов
В Московской области увеличат квоту для молодых ученых и специалистов по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе визита на НПО имени Лавочкина в Химках. Вместе с главой региона предприятие посетил премьер-министр Михаил Мишустин.
В период с 2016 по 2022 годы 650 молодых ученых и специалистов ОПК получили социальную ипотеку в Московской области. Среди них есть семь сотрудников НПО имени Лавочкина. Одним из них стал инженер-технолог отдела главного металлурга Кирилл Босалыго. Он рассказал, что приехал в Подмосковье из Смоленской области. Здесь живет уже восемь лет, пять из которых работает в научно-производственном объединении в Химках.
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Мужчине еще не исполнилось 35 лет, поэтому он смог стать участником программы. Заявку подал в 2022 году, получил субсидию и приобрел жилье.
«Программа уникальная, однако попасть в нее непросто, так как по всей Московской области выделяется всего 50 квот для молодых уникальных специалистов. Очень хотелось бы, чтобы их было больше, — рассказал инженер.
Возможности программы расширят
В 2023 году от НПО имени Лавочкина подали еще восемь заявок на социальную ипотеку, хотя потребность в этом в два раза выше.
«Запрос, правда, больше, чем наши возможности. Мы более тесно должны с руководством предприятия работать, чтобы самые одаренные, самые ценные сотрудники могли получать социальную ипотеку. Каждый год ее расширяем, но радикально перейти пока не можем. Но на восемь человек постараемся, конечно, увеличить», — сказал Андрей Воробьев.
Мишустин обратил внимание, что по поручению президента в стране продлили программу льготной ипотеки. Она будет действовать до 1 июля 2024 года. Есть также целевые категории, например, семейная ипотека по ставке 6%, дальневосточная ипотека под 2%, сельская ипотека со ставкой в 3%.
«И есть социальная ипотека, которая является такой региональной программой. Я абсолютно уверен, что Андрей Юрьевич Воробьев решит вопрос для НПО имени Лавочкина. Она востребована и популярна, мне кажется, можно системно рассмотреть эти возможности», — подчеркнул премьер-министр.
Как работает социальная ипотека
Задача областной программы «Социальная ипотека» — поддержать людей самых востребованных специальностей.
Среди них есть врачи и фельдшеры, воспитатели и учителя, уникальные специалисты и молодые ученые, тренеры.
По условиям программы, Подмосковье оплачивает полную стоимость жилья, а специалисту нужно только гасить проценты по кредиту.
Андрей Воробьев
Михаил Мишустин
Социальная ипотека
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