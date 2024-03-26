Подмосковье 26 марта 2024, 18:54 Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Дубне 11 апреля Медиасток.рф

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Юных жителей Подмосковья приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Мероприятие пройдет в Дубне 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ярмарка вакансий — отличная возможность для тех, кто ищет работу в современном высокотехнологичном предприятии. Соискатели смогут пообщаться с представителями компаний, а также узнать о вакансиях и условиях труда.

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Для участников мероприятия проведут мастер-классы и тренинги, а также представят программы обучения и карьерного развития. Чтобы посетить ярмарку, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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