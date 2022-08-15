Всероссийская экологическая школа открылась в Солнечногорске

Теперь в Солнечногорске будет работать специальная Всероссийская экологическая школа РДШ. Дети, которые обучаются в этой школе — будущее в сфере экологии в России. В свои 14 лет они не только понимают, зачем нужно беречь окружающую среду, но и знают, как это сделать эффективнее всего.

Пока Саша из Ленинградской области создавала медицинские маски из чайного гриба, ребята из Пензы придумали, как восстановить популяцию краснокнижных растений. На протяжении 3 дней победители конкурсов Российского движения школьников посещали мастер-классы, знакомились с лучшими экспертами и готовились презентовать свои проекты представителям бизнеса.

«Я уже давно задумывалась о том, что природа очень сильно страдает из-за того, что люди вырубают леса, загрязняют планету. А как же можно на них воздействовать? Я решила, а давайте попробуем записать сказки для детей, ведь дети более обучаемы, и с ними легче контактировать. А сказки — самый прямой вариант», — рассказала участника Всероссийской экологической школы РДШ Варвара Кирпиченкова.

Всего экошкола собрала вместе восемь команд и восемь индивидуальных участников из 13 регионов страны. Все они не только поделились идеями друг с другом, но и представили свои разработки профессионалам из сферы экологии и представителям бизнеса. Каждый проект — не детская выдумка, а проработанный стартап или даже готовая бизнес модель. Подросткам дали возможность поделиться своими планами, а в ответ получить обратную связь от специалистов и даже помощь в реализации.

«Я, конечно, не ожидала, что это будут проекты, которые полностью охватывают проблематику экологическую, особенно проблематику работы с отходами, и что сегодняшние школьники настолько погружены в эти проблемы. И находят способы их решения, которые сильно отличаются от того, что им предлагается нами по привычке», — рассказала Елена Вишнякова, заместитель генерального директора ГК «ЭкоЛайн».

Перед специалистами задача стояла тоже непростая. Им предстояло не только ознакомиться с проектами школьников, но и выбрать тех ребят, чьи разработки они готовы поддержать. Теперь с одними юными экологами будут работать представители крупных сетей магазинов, а другим покажут на практике процесс переработки отходов. А всех тех, кто только ищет себя в защите природы, будут ждать новые конкурсы и возможности, в РДШ уверили: эта проектная сессия стала первой, но далеко не последней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии к 1 сентября новых школ и детских садов. Еще несколько достроят позже осенью.