Подмосковье 02 апреля 2024, 17:38 Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» пройдет в Серпухове 6 апреля Администрация городского округа Серпухов

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Марафон в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» пройдет в Серпухове 6 апреля. В этом году ее решили приурочить ко Всемирному дню здоровья.

Как рассказали в администрации городского округа, акция, в которой традиционно принимают участие более миллиона человек, проходит с 2015 года по всей стране.

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Все жители и гости Серпухова могут также поучаствовать в специальном оздоровительном старте, ведь цель акции — повысить физическую активность и укрепить здоровье.

Марафон стартует на стадионе «Спартак» в 10 утра с двадцатиминутной музыкальной разминки.

Все желающие смогут также получить консультации врачей-терапевтов, а также проверить артериальное давление.

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