18 марта 2020, 13:39
Все в онлайн! Подмосковные компании стали активнее переходить на «удаленку»
Число подмосковных компаний, временно переходящих из-за коронавируса на удаленный режим работы, сегодня растет. Все больше учреждений предлагают своим клиентам консультацию и решение вопросов по телефону, скайпу или электронной почте.
Карантин по-разному отражается на работниках всех профессий. В общественных учреждениях сокращают приемные дни — их оставляют для выдачи оригиналов документов. При этом время визита тоже строго регламентируют. А кто-то, например, ведет домашнее фермерское хозяйство, не обходясь без перчаток и защитной маски на лице. Какие минусы и плюсы есть во всей этой ситуации?
Мы пообщались с жителями Наро-Фоминского городского округа, Люберец, Красногорска. Все подробности — в сюжете «360».