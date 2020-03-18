Все в онлайн! Подмосковные компании стали активнее переходить на «удаленку»

Карантин по-разному отражается на работниках всех профессий. В общественных учреждениях сокращают приемные дни — их оставляют для выдачи оригиналов документов. При этом время визита тоже строго регламентируют. А кто-то, например, ведет домашнее фермерское хозяйство, не обходясь без перчаток и защитной маски на лице. Какие минусы и плюсы есть во всей этой ситуации?

Мы пообщались с жителями Наро-Фоминского городского округа, Люберец, Красногорска. Все подробности — в сюжете «360».