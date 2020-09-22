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    22 сентября 2020, 14:29

    Все о мерах поддержки аграриев расскажут 24 сентября на форуме в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковный форум «Мой агробизнес и господдержка. Сделаем вместе» даст ответы на все вопросы, связанные с мерами помощи аграриям. Он состоится 24 сентября и соберет на одной площадке ведущих экспертов.
    Все о мерах поддержки аграриев расскажут 24 сентября на форуме в Солнечногорске

    Участников ждут пленарные заседания и дискуссии. Спикерами и экспертами станут представители правительства Подмосковья, фермеры-практики, агрономы, животноводы.

    Форум состоится в Солнечногорске. Для его проведения выбрали парк-отель «Солнечный». Здесь же развернут выставку лучших сельскохозяйственных товаров Подмосковья.

    Участники продегустируют продукцию ведущих производителей региона и обсудят с экспертами самые знаковые темы. Среди них грантовая поддержка фермеров, перспективы развития бизнеса и выбор оптимальной организационно-правовой формы для него.

    Организаторами аграрного форума стали областной Мининвест и Агентство инвестиционного развития. Мероприятие пройдет при поддержке Минэкономразвития России.

    Программа начнется в 11:00, регистрацию откроют в 10:00. Форум продлится четыре часа.

    Подать заявку на бесплатное участие можно через электронный адрес mybusiness@mosreg.ru.

    Новости SMI.FM