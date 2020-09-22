Все о мерах поддержки аграриев расскажут 24 сентября на форуме в Солнечногорске
Участников ждут пленарные заседания и дискуссии. Спикерами и экспертами станут представители правительства Подмосковья, фермеры-практики, агрономы, животноводы.
Форум состоится в Солнечногорске. Для его проведения выбрали парк-отель «Солнечный». Здесь же развернут выставку лучших сельскохозяйственных товаров Подмосковья.
Участники продегустируют продукцию ведущих производителей региона и обсудят с экспертами самые знаковые темы. Среди них грантовая поддержка фермеров, перспективы развития бизнеса и выбор оптимальной организационно-правовой формы для него.
Организаторами аграрного форума стали областной Мининвест и Агентство инвестиционного развития. Мероприятие пройдет при поддержке Минэкономразвития России.
Программа начнется в 11:00, регистрацию откроют в 10:00. Форум продлится четыре часа.
Подать заявку на бесплатное участие можно через электронный адрес mybusiness@mosreg.ru.