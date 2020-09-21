Учился на строителя, но стал сыроваром. Подмосковному фермеру дали грант для развития хозяйства

Подмосковное правительство выделило грант сыровару Азрету Мусукову на развитие фермы в Наро-Фоминске. Сегодня это дело всей его жизни, но начался такой путь нетипично. Юноша учился на строителя, а душа просила другого — секреты аграрного мастерства передавались в его семье из поколения в поколение.

Предки Мусуковых варили сыр в горах Кабардино-Балкарии. Они поставляли его царскому двору. Прошли сотни лет, а семья Азрета все еще делает сыр, только теперь в Подмосковье.

У меня в третьем классе уже своя скотина была. Родители, может, и не хотели, но я плакал, пока мне не купили скотину. Я учился на строителя, работал немного, но учиться и работать — одно дело, а вот сердце хотело не этого Азрет Мусуков.

Душа просила свежего сыра — созревшего в горах, без закваски и на кипяченом молоке. Такого в Москве, куда Азрет Мусуков тогда приехал из Кабардино-Балкарии, не было. И он решил создавать свою сыроварню.

«„Балкарский“ сыр у меня, „Крюковский“ — я в честь деревни назвал. „Веселовский“ есть, твердые сыры — не на айране», — рассказал Азрет.

Первых коров привез из Нальчика и арендовал землю в деревне Крюково. А четыре года, пока строили ферму, семья Мусуковых ютилась в вагончике.

Тогда впервые они получили грант правительства Подмосковья. Фермой занимается вся семья. Сырным вопросом заведует отец семейства. Первый он сварил еще в 16 лет. Сейчас делает его по рецептам предков и разрабатывает свои.

Сейчас в ассортименте восемь видов, а гордость — сыр на айране. Ежемесячно производят около шести тонн молочной продукции, но уже планируют делать в два раза больше.

А в этом году Мусуковы получили еще один грант правительства Подмосковья. Через два года построят дополнительный коровник и увеличат зону хранения.

Мечта Азрета о крупной ферме осуществилась, но уже появилась новая — передать дело в надежные руки детей, чтобы те, согласно традициям предков, все сохранили и преумножили.