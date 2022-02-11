Все крыши Балашихи поручили очистить от наледи за один день

В Балашихе за 11 февраля должны избавить все скатные крыши домов. Задачу перед управляющими компаниями поставил замруководителя Госжилинспекции Московской области Сергей Молин.

В городской округ он приехал на совещание с управляющими компаниями по «снежному» вопросу. Специалисты ведомства контролируют выполнение плана-графика по очистке кровель по поручению подмосковного правительства.

«Это особенно актуально сейчас, когда фиксируются перепады температур и падения сосулек с крыш. Управляющие организации доложили о работе в этом направлении», — сказал Молин.

Для отстающих от графика коммунальщиков предусмотрены санкции. Помощь в уборке от жителей тоже важна. Сбивать сосульки не надо: достаточно просто быть внимательным, следить за объявлениями на подъездах и в чатах и не оставлять где попало свой автомобиль.

«Жители могут оставить автомобиль каршеринга, и они не несут за него ответственности в дальнейшем. Найти владельца данных машин не представляется возможным, поэтому в некоторых случаях применяем эвакуатор», — пояснила генеральный директор управляющей компании «Квартал» Оксана Киселева.

Следить нужно и за наледью на собственном балконе. Если она сойдет прямо на человека или автомобиль, то наказание за это вполне может понести владелец квартиры. На чью сторону встанет суд в конкретном случае, вопрос сложный. Ответ будет зависеть от множества факторов.

Если убрать скопившийся снег самому невозможно, то стоит обратиться в свою УК. Коммунальщики обязаны помочь.