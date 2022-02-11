Почти 15 тысяч кровель домов очистили от сосулек в Подмосковье

Почти 15 тысяч кровель домов очистили от сосулек в Московской области в ходе акции «Ледниковый период». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области».

Уборка идет по планам-графикам, разработанным Госжилинспекцией совместно с управляющими компаниями и администрациями муниципалитетов. Ведомство ежедневно контролирует работы во всех городских округах.

По данным пресс-службы, от сосулек к 10 февраля 2022 года были очищены кровли 14 860 домов. Полностью выполнили заявленные планы-графики во Власихе, Краснозанменском, Молодежном и Звездном городке. Еще 11 муниципалитетов отработали 70% запланированного объема, а 28 — более 50%.

В так называемой «красной зоне» оказались 17 городских округов, где выполнено менее половины запланированных работ. Ситуацию осложняет погода.

«Постоянные снежные заряды приводят к тому, что уже очищенная кровля прирастает все новыми сосульками. Именно поэтому мы говорим, что акция циклична, она будет продолжаться в зависимости от реальных потребностей, чтобы обеспечивать безопасность жителей», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее сообщалось, что более 550 крыш в Подмосковье очистили от снега и наледи за три дня.