Подмосковье получит более 985 миллионов рублей на поддержку регоператоров

Правительство России выделило более 985 миллионов рублей для региональных операторов Подмосковья. Это мера поддержки в условиях пандемии, во время которой усложнилась работа с коммунальными отходами.

Средства получат 67 регионов. Между ними распределят восемь миллиардов рублей. Больше всего денег направят Подмосковью — здесь их получат семь регоператоров.

Для каждого компенсацию рассчитают отдельно, учтут объемы переработок. Из-за самоизоляции коммунальных отходов стало гораздо больше, рассказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Регоператорам пришлось в ускоренном темпе адаптироваться к ситуации, выделять больше техники для вывоза мусора и корректировать график Алла Полякова.

Она подчеркнула, что это привело к дополнительным расходам. Кроме того, Подмосковье и другие регионы приняли решение об отсрочке оплаты жилищно-коммунальных услуг. Региональные операторы получили в разы меньше платежей.

«С одной стороны, государство поддержало каждого гражданина страны, в том числе сняв и часть бремени по оплате жилищно-коммунальных услуг. А с другой стороны, упали доходы бизнеса, например тех же региональных операторов. И именно поэтому государство решило их поддержать», — сказала Алла Полякова.

А получат такую поддержку региональные операторы Рузского, Каширского, Сергиево-Посадского, Ногинского, Воскресенского, Чеховского и Алексинского округов.