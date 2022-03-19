«Все будет хорошо». Полина Гагарина обратилась к беженцам из Донбасса со словами поддержки на концерте в Подмосковье

Высшей наградой для артиста всегда остается счастье зрителей. С такими словами выступила перед беженцами из Донбасса певица Полина Гагарина на концерте в Доме правительства Московской области.

Артистка заявила, что очень счастлива подняться на эту сцену и сделать что-то хорошее для людей, которые уехали из своих домов.

«Для меня высшая степень награды будет, если вы выйдете из этого зала абсолютно счастливыми, одухотворенными, окрыленными, с надеждой двигаться только вперед и зная, что все будет хорошо», — сказала певица.

С предложением о проведении благотворительного концерта для приехавших в Подмосковье беженцев из Донбасса к властям региона обратился певец Николай Басков. Сам исполнитель отметил, что ему важно было выступить перед людьми, чтобы показать им, что они небезразличны.

Открыл выступление артистов губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поприветствовал собравшихся зрителей.

«Большинство из вас приехали к нам по вынужденным обстоятельствам, и наша задача была сделать так, чтобы вы почувствовали теплоту, заботу», — подчеркнул глава Подмосковья.

Андрей Воробьев подчеркнул, что этот концерт может подарить частичку тепла и радости всем собравшимся в зале.