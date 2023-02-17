Подмосковье 17 февраля 2023, 13:25 Вручение ключей дольщикам началось в ЖК «Симферопольский» в Подольске

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Первые акты приемки квартир подписали в Подольске в ЖК «Симферопольский». Ключи получат 92 дольщика, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Семьи смогут переехать в свои квартиры в домах № 2, 4 и 6.

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Строительство ЖК началось в 2012 году. Дольщики должны были получить ключи в 2013-м, но из-за финансовых трудностей работы приостановили. Осенью 2020 года их продолжили благодаря Фонду развития территорий. В эксплуатацию успешно ввели четыре дома, еще два достроят позже.

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