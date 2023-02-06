Подмосковье 06 февраля 2023, 16:43 Время в пути из Химок до Москвы сократится благодаря открытию МЦД-3

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Железнодорожная станция Химки вскоре станет крупным транспортно-пересадочным узлом. После открытия МЦД-3 время в пути до Москвы значительно сократится, а пассажиропоток вырастет.

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил содержание станции и обсудил с руководителями ответственных управлений работы по реконструкции.

Открытие МЦД-3 — долгожданное для всех химчан событие. Благодаря коротким интервалам движения поездов дорога до Москвы значительно сократится. Если сейчас пассажиропоток станции в сутки — более 30 тысяч человек, то после запуска МЦД-3 он увеличится практически до 50 тысяч. Дмитрий Волошин

Глава округа отметил, что, несмотря на строительные работы, железнодорожная станция должна содержаться в надлежащем виде. Поэтому по его поручению улучшат качество уборки прилегающей территории, снимут несанкционированные рекламные объявления и обновят входные группы торговых рядов.

К единому стандарту Московских центральных диаметров приведут все шесть железнодорожных станций округа — Малино, Фирсановскую, Сходню, Подрезково, Химки и Левобережную.

На станции Химки уже частично демонтировали торговые объекты и приступили к обустройству временной деревянной платформы № 1. До конца года обустроят деревянный надземный пешеходный переход и на время ремонта закроют существующий подземный.

В Химках построят полноценный современный конкорс с лифтами и эскалаторами, реконструируют платформы № 2 и № 3, откроют новую платформу № 1.

Также приступили к реконструкции станции Левобережная. Там установят две новые платформы вместо действующих и возведут надземный конкорс с выходом к улицам Чайковского и Белинского. На станции Сходня построят новый кассовый павильон, а Фирсановскую оснастят новым пешеходным мостом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что запуск МЦД-3 планируется к осени 2023 года.

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