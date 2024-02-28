Подмосковье 28 февраля 2024, 15:09 Временный мост на месте обрушившегося открыли в деревне Кутьино под Подольском Мария Андрюхина

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В деревне Кутьино под Подольском открыли временный мост на месте старого обрушившегося. Его установили за три месяца по поручению губернатора. Протяженность переправы составила 78 метров.

По словам директора «Мосавтодора» Алексея Трутнева, на мосту обустроили пешеходную зону. На открытии объекта присутствовал глава округа Григорий Артамонов.

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«Работы по временному мосту завершены. Сейчас приступаем к проектированию основной конструкции, готовим новый проект с расчетом, что по будущему мосту смогут ездить не только автобусы малого класса, но также среднего, а возможно, и большого», — сказал он.

Открыть основной мост планируют до конца года.

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