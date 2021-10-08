Временно исполняющего обязанности главы назначили в Егорьевске

Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев сложил полномочия. Он покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим его обязанности стал Дмитрий Викулов.

Прежде он был заместителем главы. Решение о возложении на него новых обязанностей принял Совет депутатов Егорьевска.

Об этом рассказали в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.

Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев сложил полномочия по собственному желанию 7 октября пресс-служба ГУТП Подмосковья.

Гречищев работал на посту главы Егорьевска с 2013 года.

Ранее стало известно, что свои полномочия досрочно сложил и глава Красногорска.