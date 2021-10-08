08 октября 2021, 13:06
Временно исполняющего обязанности главы назначили в Егорьевске
Глава Егорьевского округа Александр Гречищев сложил свои полномочия
Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев сложил полномочия. Он покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим его обязанности стал Дмитрий Викулов.
Прежде он был заместителем главы. Решение о возложении на него новых обязанностей принял Совет депутатов Егорьевска.
Об этом рассказали в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.
Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев сложил полномочия по собственному желанию 7 октября
пресс-служба ГУТП Подмосковья.
Гречищев работал на посту главы Егорьевска с 2013 года.
Ранее стало известно, что свои полномочия досрочно сложил и глава Красногорска.