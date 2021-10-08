Глава Красногорска досрочно сложил свои полномочия
Алексей Спасский досрочно покинул пост главы Красногорска
Алексей Спасский досрочно сложил свои полномочия и покинул пост главы Красногорска. В пятницу, 8 октября, временно исполняющим его обязанности стал Всеволод Волосевич. Ранее он был первым заместителем.
Бывший глава округа Алексей Спасский сложил полномочия по собственному желанию.
Красногорский Совет депутатов принял решение о возложении временного исполнения полномочий на Волосевича. Об этом рассказали в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.
Образование и карьера
Всеволод Волосевич родился 16 декабря 1979 года. Он окончил Московскую государственную юридическую академию.
Карьеру начинал на руководящих должностях в организациях Москвы, где проработал с 2006-го по 2014-й.
Сразу после этого он стал советником главы Солнечногорска. В этой должности работал до 2016 года.
Позже трудился руководителем в компаниях Новочебоксарска и Москвы, а в 2018 году стал заместителем главы Красногорска.
В 2020-м его повысили до первого заместителя главы, а теперь назначили временно исполняющим его полномочия.