Глава Красногорска досрочно сложил свои полномочия

Алексей Спасский досрочно сложил свои полномочия и покинул пост главы Красногорска. В пятницу, 8 октября, временно исполняющим его обязанности стал Всеволод Волосевич. Ранее он был первым заместителем.

Бывший глава Красногорского округа Алексей Спасский

Бывший глава округа Алексей Спасский сложил полномочия по собственному желанию.

Красногорский Совет депутатов принял решение о возложении временного исполнения полномочий на Волосевича. Об этом рассказали в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.

Образование и карьера

Всеволод Волосевич родился 16 декабря 1979 года. Он окончил Московскую государственную юридическую академию.

Карьеру начинал на руководящих должностях в организациях Москвы, где проработал с 2006-го по 2014-й.

Сразу после этого он стал советником главы Солнечногорска. В этой должности работал до 2016 года.

Позже трудился руководителем в компаниях Новочебоксарска и Москвы, а в 2018 году стал заместителем главы Красногорска.

В 2020-м его повысили до первого заместителя главы, а теперь назначили временно исполняющим его полномочия.