Подмосковье 27 марта 2023, 01:36 Врачу из Балашихи вручили благодарственное письмо на форуме онкологов ЦФО

Читать 360tv в

Заведующего отделением № 1 Московского областного онкологического диспансера Сергея Тарарова отметили благодарственным письмом на форуме онкологов Центрального федерального округа, который прошел в Одинцове. На мероприятии общались и обменивались опытом 700 врачей разных специализаций.

Тараров участвовал в форуме вместе с заместителями главврача по медицинской части Николаем Уразовским и по организационно-методической работе МООД Валерием Довбушем.

Реклама

Врачи обсудили подходы к лечению трудных пациентов, подняли вопросы организации системы онкологической помощи в регионах, новые методы диагностики опухолей головы и шеи, мочеполовой системы, рака молочной железы и меланомы. Медики рассказали о сложных и уникальных операциях, которые они проводят регулярно.

Работу лучших онкологов в первый день форума отметили почетными грамотами и благодарностями. Тарарову вручили благодарственное письмо «Ассоциации онкологов России» за высокий профессионализм.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».