Подмосковье 13 марта 2023, 15:17 «Поменять отношение». Андрей Воробьев назвал успешный способ привлечения медиков в Подмосковье Губернатор Подмосковья призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей Пресс-служба губернатора Московской области

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Главы некоторых городских округов и руководители больниц Подмосковья решили проблему дефицита персонала особым вниманием и заботой к приехавшим из других регионов медикам. Об этом в ходе оперативного совещания правительства заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что благодарен всем, кто добился успеха в обеспечении подмосковных больниц специалистами.

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«Хочу всем (главным врачам и главам городских округов — прим. ред.) персонально выразить благодарность. Без вашего участия [не было бы результата], без этого внимания и демонстрации того, что врач из региона нам нужен и мы им дорожим», — заявил Воробьев.

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Губернатор подчеркнул, что такое внимательное отношение к специалистам помогло решить давнюю проблему. Тем городским округам, которые пока не выполнили поставленной задачи по обеспечению больницами необходимых сотрудников, важно поменять свое отношение.

«Это непростая задача — мы это прекрасно понимаем. Но у вас есть в том числе еще и мы. Говорите, чем еще дополнительно мы можем помочь. Мы должны эту тему решить, а не ковыряться в ней каждый год — из года в год», — подчеркнул глава Подмосковья.

В прошлом году в Подмосковье работать в Подмосковье приехали более 500 врачей и около 400 медсестер, что стало значительным прорывом в решении вопроса дефицита медицинского персонала. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал не сбавлять темп и усилить привлечение узких специалистов и врачей общей практики.