Врачи в Егорьевске спасли 92-летнего пациента с инфарктом миокарда | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 23:26 Врачи в Егорьевске спасли 92-летнего пациента с инфарктом миокарда

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В Егорьевске врачи сосудистого центра центральной горбольницы спасли 92-летнего мужчину с инфарктом миокарда. Пациента доставили на скорой, его оперативно осмотрели специалисты центра и приняли решение о проведении срочной операции.

«Мужчина был сразу доставлен в операционную, где провели точную диагностику и выяснили причины возникновения инфаркта. Наши медики приняли решение установить пациенту стент с лекарственным покрытием», — рассказал главный врач егорьевской ЦРБ Николай Гонтюрев.

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После операции состояние пациента стабилизировалось, он начал спокойно дышать, его перестали беспокоить сильные боли в области сердца. Сейчас мужчина проходит период восстановления в кардиологическом отделении больницы.

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