Губернатор Воробьев: медицинский центр в Хотькове откроют досрочно | 360°

Важное 01 ноября 2022, 16:07 Губернатор Воробьев: медицинский центр в Хотькове откроют досрочно

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Большой медицинский центр появится в городе Хотьково под Сергиевым Посадом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что его откроют на год раньше — не в 2024-м, а уже к концу 2023 года.

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В состав современного медицинского комплекса войдут центр диагностики, поликлиника и стационар.

Это будет большой госпиталь с диагностическим центром и МРТ, КТ. Людям не нужно будет ездить в Сергиев Посад Андрей Воробьев.

В Хотькове живут около 30 тысяч челов. Теперь у них появится современный больничный комплекс, а значит, за качественной и срочной диагностикой не придется ездить в Сергиев Посад.

«О врачах мы позаботимся — c этим, я уверен, проблем не будет благодаря нашей программе привлечения медиков. Мы сдадим объект следующей осенью», — рассказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что до конца года построят еще восемь поликлиник в Подмосковье.

Что изменится?

В Хотькове была поликлиника, но располагалась она в помещении бывшего общежития, а стационар работал в деревянных корпусах дореволюционной постройки.

Теперь жители города увидят новую поликлинику, рассчитанную на взрослых и детей. Врачи смогут принимать по 450 пациентов в смену.

Откроют отделения стоматологии, диагностики, физиотерапии, эндоскопии и не только. Внутреннее пространство поликлиники благоустроят и озеленят. Там появится парк с местами отдыха, предусмотрят парковку.