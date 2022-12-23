Подмосковье 23 декабря 2022, 20:23 Врачи в Домодедове начали проводить новые виды лапароскопических операций

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Врачи филиала Домодедовской горбольницы в микрорайоне Авиационном провели малоинвазивную операцию по удалению грыжи пищеводного отдела лапароскопическим способом — через небольшие проколы на животе. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Как рассказали в пресс-службе, 55-летняя женщина пришла на консультацию в хирургическое отделение больницы с жалобами на сильное жжение и боль за грудиной, а также на постоянную отрыжку, особенно при наклонах. Медикаментозная терапия на протяжении двух с половиной лет оказалось неэффективна. После проведения гастроскопии у пациентки диагностировали грыжу пищеводного отверстия диафрагмы и назначили операцию.

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«Проведение подобного рода операций при грыжах пищеводного отдела диафрагмы стало возможным благодаря оснащению Домодедовской больницы современным медицинским оборудованием, в том числе лапароскопическими стойками, а также профессионализму наших врачей. Малоинвазивное удаление грыж пищевода проведено уже пяти пациентам», — рассказала заведующая больницей Лариса Попкова.

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