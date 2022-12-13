Подмосковье 13 декабря 2022, 14:53 Врачи в Долгопрудном удалили со спины пациентки жировик размером почти полметра Unsplash

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Старый огромный жировик на спине 60-летней женщины мешал ей жить полноценной жизнью и постоянно давил на позвоночник. Врачи из Долгопрудненской больницы провели успешную операцию и освободили пациентку от этой тяжкой ноши.

Пациентка поступила в больницу с жалобами на застарелое образование на спине. При обследовании врачи обнаружили огромный жировик, размер которого составлял примерно 30 на 40 сантиметров. Оказалось, образование появилось еще 20 лет назад. Сначала оно было небольшое и никак не тревожило хозяйку, но в течение последних трех лет жировик стремительно разросся и начал напоминать горб.

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«Во время операции под общим наркозом мы извлекли жировик. Пациентке установлены дренажи для оттока лишней жидкости, затем она сможет жить полноценной жизнью», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Олег Голяков.

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Сейчас женщина чувствует себя хорошо и в скором времени будет выписана из больницы.

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