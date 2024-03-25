Подмосковье 25 марта 2024, 15:43 Врачи спасли жизнь пациенту с раком кишки в больнице Долгопрудного ГБУЗ МО «Долгопрудненская больница»

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Год назад житель Химок в крайне тяжелом состоянии поступил по скорой помощи в больницу Долгопрудного. Врачи зафиксировали у пациента очень низкий уровень гемоглобина, а также обнаружили гнойное воспаление передней брюшной стенки.

Онкологическое образование диагностировали у пациента ранее, он готовился к прохождению химиотерапии по месту жительства. Однако, вероятно, в период до экстренной госпитализации образование резко увеличилось в размерах и в итоге разрушилось, образовав флегмону на передней брюшной стенке.

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Ситуация угрожала жизни пациента. После стабилизации уровня гемоглобина мужчину прооперировал заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

«Врачи выполнили полное удаление опухоли, части передней брюшной стенки, части желудка и части ободочной кишки. Это была долгая и трудная операция. С учетом обширности оперативного вмешательства восстановление кишки пациенту не производилось: была выведена колостома — создан искусственный кишечный ход», — сообщили в больнице.

Выписавшись из медучреждения, пациент наблюдался у онколога по месту жительства, ему назначили строгую диету. После прохождения нескольких этапов химиотерапии, результаты последнего обследования показали, что метастазирования на другие органы нет и рак излечен.

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