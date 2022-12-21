Подмосковье 21 декабря 2022, 16:03 Врачи спасли беременную с острым воспалением желчного пузыря в Мытищах

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Будущая мама на 26-й неделе беременности поступила в больницу Мытищ с жалобами на боли в животе. При обследовании выяснилось, что у женщины острый холецистит, который мог спровоцировать воспаление и привести к потере ребенка.

«Мы приняли решение о лапароскопической операции. Под общим наркозом удалили желчный пузырь, который был деформирован. Беременность усложняла операцию, поэтому она длилась два часа», — рассказал заведующий хирургическим отделением Алихан Гарунов.

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В Красногорске продолжается строительство детского госпиталя. который сможет принимать до 15 тысяч пациентов со всего Подмосковья в год. Губернатор Андрей Воробьев побывал на стройке и проверил темп выполнения работ.

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