21 декабря 2022, 16:03
Врачи спасли беременную с острым воспалением желчного пузыря в Мытищах
Будущая мама на 26-й неделе беременности поступила в больницу Мытищ с жалобами на боли в животе. При обследовании выяснилось, что у женщины острый холецистит, который мог спровоцировать воспаление и привести к потере ребенка.
«Мы приняли решение о лапароскопической операции. Под общим наркозом удалили желчный пузырь, который был деформирован. Беременность усложняла операцию, поэтому она длилась два часа», — рассказал заведующий хирургическим отделением Алихан Гарунов.Манипуляция прошла успешно и врачам удалось сохранить ребенка. У пациентки не останется даже рубцов на животе.Уже через четыре часа беременная смогла сама ходить, а спустя трое суток ее выписали домой. Сейчас женщина находится под наблюдением акушеров-гинекологов перинатального центра Мытищинской больницы.
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