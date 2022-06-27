Врачи Сергиева Посада спасли 97-летнего ветерана с ковидом и пневмонией

Ветеран Великой Отечественной войны поступил в пульмонологическое отделение больницы Сергиева Посада. Благодаря стараниям врачей 97-летний пациент полностью выздоровел за две недели.

Пациент поступил в больницу в состоянии средней тяжести, рассказала заведующая отделением Мария Дибирова. У пенсионера диагностировали пневмонию и COVID-19 с 30% поражением легких.

«Поражение пусть и небольшое, но ситуацию осложняли сопутствующие заболевания и возраст пациента. Мы провели противовирусную, антикоагулянтную и антибактериальную терапию и сделали полную проверку организма совместно с узкими специалистами. В результате спустя две недели лечения он полностью поправился», — поделилась заведующая.

Ветерана выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Медикам пациент пожелал дальше хорошо выполнять работу и любить ее.