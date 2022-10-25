Врачи Реутова спасли пациента с онкологией от желтухи | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 22:57 Врачи Реутова спасли пациента с онкологией от желтухи пресс-служба главы Реутова Станислава Каторова

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Врачи Центральной горбольницы в Реутове прооперировали пациента с онкологическим заболеванием, на фоне которого у него развилась желтуха. Специалисты установили катетер для дренажа желчи, рассказали в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

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«Это очень тяжелый случай. У пациента злокачественная опухоль. Поэтому одной из первых задач при лечении механической желтухи является снижение уровня билирубина в крови — для лечения интоксикации и подготовки больного для того или иного вида специализированной медицинской помощи», — рассказал заведующий стационаром № 2, хирург вышей квалификационной категории, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат премии правительства РФ Сергей Курдо.

пресс-служба главы Реутова Станислава Каторова

Пациенту установили катетер для дренажа желчи, который поможет восстановить процесс оттока желчи из печени.

«Дренирование желчных протоков — это высокотехнологичная процедура, проводится под местной анестезией.Операция заняла не более 30 минут. На сегодняшний день уровень билирубина в крови пациента — 140, и будет снижаться дальше. Подобные операции особенно хороши для пациентов старшего возраста, которые не перенесут радикального вмешательства. Сейчас пациент чувствует себя хорошо», — рассказал глава Реутова Станислав Каторов.

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