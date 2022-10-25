Врачи Реутова спасли пациента с онкологией от желтухи | 360°

25 октября 2022, 22:57
Врачи Реутова спасли пациента с онкологией от желтухи
Врачи Центральной горбольницы в Реутове прооперировали пациента с онкологическим заболеванием, на фоне которого у него развилась желтуха. Специалисты установили катетер для дренажа желчи, рассказали в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.
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«Это очень тяжелый случай. У пациента злокачественная опухоль. Поэтому одной из первых задач при лечении механической желтухи является снижение уровня билирубина в крови — для лечения интоксикации и подготовки больного для того или иного вида специализированной медицинской помощи», — рассказал заведующий стационаром № 2, хирург вышей квалификационной категории, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат премии правительства РФ Сергей Курдо.
Пациенту установили катетер для дренажа желчи, который поможет восстановить процесс оттока желчи из печени.
«Дренирование желчных протоков — это высокотехнологичная процедура, проводится под местной анестезией.Операция заняла не более 30 минут. На сегодняшний день уровень билирубина в крови пациента — 140, и будет снижаться дальше. Подобные операции особенно хороши для пациентов старшего возраста, которые не перенесут радикального вмешательства. Сейчас пациент чувствует себя хорошо», — рассказал глава Реутова Станислав Каторов.
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