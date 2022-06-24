Врачи рассказали, как защитить себя от укусов клещей

Порядка 1800 случаев клещевого энцефалита регистрируется в России ежегодно. Как обезопасить себя и что делать, если насекомое все же впилось в кожу, рассказали врачи сети «ABC-медицина».

Энцефалит — острое инфекционное заболевание нервной системы. Первичные признаки заражения напоминают простуду: небольшая температура, слабость, головокружение. А вот острые — прямой сигнал организма о том, что нужна помощь.

«Это может быть высокая температура, это головные, мышечные боли, общая слабость, боль в глазных яблоках. А если поражаются оболочки головного мозга, то это уже неврологические симптомы, такие как нарушение движения мышц, нарушение чувствительности кожи, могут быть судороги и потеря сознания», — рассказала главный педиатр сети «ABC-медицина» Ольга Герасимова.

Исходов заражения несколько: длительная реабилитация, переход в острую хроническую форму. Худший исход — летальный, так что выбирать не хочется. Тем более избежать укуса не так сложно, рассказывают медики.

«При посещении леса — ношение одежды, максимально закрывающей тело. Это длинные рукава, это штаны, это обязательно головной убор. Второе — это обработка одежды защищающими спреями — так называемыми репеллентами. При возвращении домой обязательно снять одежду, осмотреть тело на присутствие клещей, насекомых», — отметила главный педиатр сети «ABC-медицина» Ольга Герасимова.

Второй вариант — прививка. Вакцинироваться можно, например, в Балашихе и других клиниках сети ABC.

«Вакцина вводится как в плановом, так и в экстренном порядке, поэтому защитить пациентов мы можем в течение всего возможного периода заражения. Как правило, вакцина переносится достаточно легко, могут наблюдаться поствакцинальные реакции в виде болезненности, повышения температуры, но они, как правило, держатся до трех суток, но зато дают хороший защитный эффект», — сказала Ольга Герасимова.

Для начала нужно прийти на прием и проконсультироваться со специалистом. Если противопоказаний нет, вакцина вводится дважды — с интервалом в две недели. Через год пациента запишут на ревакцинацию. А уже после процедурный кабинет советуют посещать раз в три года.