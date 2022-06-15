Биолог Комарова рассказала, какие запахи отпугивают комаров, клещей и мошек

Что делать, если вы оказались на природе без специальных средств для защиты от насекомых? Доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова рассказала для сайта kp.ru, какие запахи могут отпугнуть комаров, клещей, мошек и других кровососов.

«От комаров помогает запах ванили, а вот мошки на нее не очень реагируют. Мошки — это мелкие комары, их больше отпугивает древесная зола. Можно натереть шею золой прямо из костра», — посоветовала биолог.

Также можно употреблять в пищу продукты, которые делают запах человека неприятным для насекомых: например, лук и чеснок. Они содержат органическое соединение, которое, выделяясь с потом человека, блокирует естественный притягательный запах тела.

Клещей может отпугнуть запах масла эвкалипта лимонного, им можно смазывать открытые участки тела.

Однако бывают периоды, когда насекомых не отпугнут никакие запахи.

«Нужно учитывать массовый вылет самок из куколок, когда им остро необходимо насосать кровь для развития яиц. В этом случае хороши все теплокровные животные, включая человека! Время для самок в этот период ограничено, и они очень агрессивны! Тут уж им не до „вкусовых“ предпочтений», — рассказала Комарова.