Врачи Подмосковья прошли обучение по раннему выявлению онкологии

Программа обучения построена так, чтобы научить врачей первичного звена выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. Это позволит вовремя начать лечение и значительно повысит шансы на его успех.

Первые, к кому жители обращаются за медицинской помощью, это врачи в поликлиниках, ФАПах и амбулаториях. Именно на них и сделали акцент в программе обучения. Важно, чтобы эти специалисты первичного звена вовремя заметили тревожные симптомы.

«С начала года обучение прошли более 1,6 тысячи специалистов — это терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, урологи, стоматологи и другие врачи», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В Подмосковье работают 22 центра амбулаторной онкологической помощи, где жителям доступны КТ, ультразвуковые, эндоскопические и рентген-исследования, маммография, лабораторная диагностика, а также консультации профильных специалистов. Количество положительных отзывов о здравоохранении региона растет, о чем недавно заявил губернатор Андрей Воробьев.