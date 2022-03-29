Врачи НИКИ осмотрели более 100 детей в передвижном диагностическом комплексе в Сергиевом Посаде

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства Московской области (НИКИ) провели выезд передвижного диагностического комплекса в Сергиево-Посадскую детскую поликлинику. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Комплексный осмотр детей провела бригада специалистов, среди которых аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог и другие. Также ребятам провели лабораторные исследования.

«Благодаря новому комплексу узкие специалисты могут оперативно проводить диагностику и в случае необходимости назначать необходимое лечение или направлять на госпитализацию. Сегодня было осмотрено 109 детей. В основном это дети с тяжелыми формами заболеваний. Семь из них нуждаются в стационарном лечении и сегодня получили направление на госпитализацию», — сказала Светлана Стригункова.

Всего врачи передвижного диагностического комплекса планируют провести порядка 50 тысяч осмотров детей за год.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил правительству региона следить за реализацией госпрограмм и поддержкой населения.