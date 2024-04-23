Подмосковье 23 апреля 2024, 13:58 Врачи НИКИ детства изучили опыт коллег в Китае Пресс-служба Минздрава МО

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Специалисты НИКИ детства, Щелковской и Красногорской больниц побывали на международной стажировке в Китае. Коллеги из Поднебесной рассказали о своем опыте в здравоохранении и провели экскурсии по ведущим медучреждениям Пекина и Шанхая.

«Для наших врачей регулярно проводятся различные конгрессы, вебинары, научно-практические школы, мастер-классы и многое другое. Обмен опытом, особенно с зарубежными коллегами, позволяет повысить квалификацию специалистов и перенять передовые практики», — подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

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Подмосковные врачи ознакомились с китайской моделью оказания медицинской помощи пациентам, обменялись опытом диагностики и лечения тяжелых заболеваний, узнали, как выстроен весь процесс оказания медпомощи в Китае.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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