Подмосковье 20 марта 2024, 15:45 Врачи Московского областного онкодиспансера стали участниками медицинского форума в Калининграде Московский областной онкологический диспансер

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Специалисты отделения онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера стали участниками медицинского форума, который прошел в Калининграде. На мероприятии встретились специалисты со всей России, а спикерами стали лучшие онкологи страны.

«Ежегодно в России выявляют порядка 14 тысяч новых случаев рака яичников. Актуальность проблемы подчеркивается отсутствием у пациенток симптоматической специфики: заболевание диагностируют на III и IV стадиях, когда опухоль вышла за пределы органа, в котором образовалась», — подчеркнула заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина.

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На форуме специалисты обсудили современные методы лечения рака яичников, в том числе на фоне беременности. На повестке дня также оказались вопросы репродуктивного здоровья, правовые особенности доступа к лекарствам и другие актуальные темы.

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