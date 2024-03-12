Подмосковье 12 марта 2024, 15:50 Андрей Воробьев дал старт строительству новой поликлиники в Королеве Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Читать 360tv в

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

«У нас сегодня важное событие — мы начинаем большое строительство. И медицинские работники, которые здесь присутствуют, и жители знают, насколько востребована современная поликлиника. Я надеюсь, что работа по ее возведению будет динамичной», — сказал Андрей Воробьев.

Реклама

О строительстве нового медицинского учреждения губернатора попросили королевские врачи — это было в 2021 году. Сейчас в городе восемь поликлиник, но ни в одной из них нет свободных площадей для нового диагностического оборудования и всех узких специалистов. Чтобы пройти обследования, пациентам порой приходится посещать разные медицинские здания.

Новая большая поликлиника в Королеве должна распахнуть свои двери в 2027 году.

«Это почти 40-летняя мечта всех врачей нашего города. Когда Андрей Юрьевич приехал к нам, мы рассказали ему, что сейчас в Королеве появляется много новостроек и здесь крайне необходимо новое медучреждение. Губернатор услышал нас, и вот сегодня состоялось долгожданная закладка первого камня», — сказала заслуженный врач России Наталья Смирнова, более 40 лет отдавшая профессии.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

В одном здании новой поликлиники будут работать отделения акушерства и гинекологии, аллергологии и иммунологии, вакцинации, гематологии, физиотерапии и другие. Здесь также будут работать центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и два дневных стационара — на 45 коек для взрослых и 20 — для детей.

«Мы получим возможность поставить тяжелое оборудование — КТ, МРТ. Организуем центр амбулаторной онкологической помощи, выведя его из поликлиники в Костино. Очень важный момент — травмпункт», — сказал главный врач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

На церемонии закладки первого камня губернатор Андрей Воробьев рассказал жителям, что сейчас в Подмосковье реализуется еще ряд крупных проектов в сфере здравоохранения.

«По президентской программе 1 июня мы должны сдать большой детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске. В Подмосковье до сих пор не было такого современного комплекса. Президент поддержал проект, и мы должны запустить его на год раньше. Кроме того, при поддержке Владимира Владимировича мы не так давно заложили крупное медучреждение в Балашихе — областную больницу почти на 1200 коек», — отметил глава региона.

Новые больницы нужны и в других городах. Например, есть большой запрос на строительство стационара в Мытищах. Реализовать его планируется с помощью нацпроекта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».