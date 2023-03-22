Подмосковье 22 марта 2023, 16:03 Врачи МОНИКИ восстановили зрение 97-летней пациентке

Читать 360tv в

В офтальмологическое отделение МОНИКИ имени Владимирского поступила 97-летняя женщина с жалобами на ухудшение зрения на одном глазу. Выяснилось, что правый глаз не видел совсем и реагировал только на свет. Проведенная диагностика выявила у пациентки катаракту, которую необходимо было срочно удалить, иначе женщина могла полностью потерять зрение.

«Мы провели малоинвазивное оперативное вмешательство, во время которого при помощи факоэмульсификатора — специального ультразвукового инструмента измельчили мутный хрусталик, затем имплантировали искусственный», — сообщила заведующая офтальмологическим отделением МОНИКИ имени Владимирского Алина Коврижкина.

Реклама

Операция позволила восстановить зрение с 0,01% до 50%. Специалисты отмечают, что, ввиду положительной динамики, показатели могут увеличиться до 60-70%.

Реклама

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она уже прошла послеоперационную реабилитацию и выписана на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что врачи Подмосковья могут получить бесплатные участки под ИЖС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».