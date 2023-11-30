Подмосковье 30 ноября 2023, 11:12 Врачи МОНИКИ установили новый вид трансплантата мужчине с травмой плеча Пресс-служба Минздрава МО

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Мужчина в возрасте 62 лет поступил в травмпункт по месту жительства после падения на вытянутую руку с жалобами на боль в плече. Чтобы ему помочь, его перевели в МОНИКИ и установили новый вид трансплантата.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, мужчине назначили курс противовоспалительной терапии, однако он не помог. МРТ выявило у него повреждение вращательной манжеты плечевого сустава с изменениями сухожилия и мышечной ткани. Его направили в МОНИКИ, где в мае этого года получили патент на новый вид трансплантата.

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Как рассказал травматолог клиники Дмитрий Кирилин, такую травму часто получают из-за падений, в том числе зимой из-за гололеда.

«Мы выполнили малоинвазивную операцию — артроскопическую пластику верхней капсулы плечевого сустава из сухожилий длинной малоберцовой мышцы, используя сухожилия самого пациента в качестве трансплантата. Преимущество заключается в том, что такой трансплантат не „деградируют“, процесс операции менее инвазивный, чем, к примеру, эндопротезирование. И, соответственно, менее травматичный для пациента», — сказал он.

После операции мужчина прошел профилактические процедуры и курс физиолечения. Сейчас он чувствует себя хорошо.

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